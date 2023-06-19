Закрити ФОП можна буде за одну секунду: що відомо

Фізособи-підприємці в Україні можуть припинити підприємницьку діяльність дистанційно. Також можна буде змінити форму власності бізнесу.

По це пише Finance.

«Незабаром на порталі „Дія“ можна буде закрити ФОП у кілька кліків. Послуга автоматична, тож закрити бізнес можна буде всього за 1 секунду», — йдеться у повідомленні.

Зараз Мінцифра проводить бета-тестування нового сервісу.

А закриття «ФОПу» зараз загалом складається з п'яти кроків, першим з яких є саме подання заяви про припинення діяльності.

Для цього, знадобиться електронний підпис.

Потрібно зробити такі кроки:

- зайти на портал «Дія» за посиланням та авторизуватися;

- якщо пройти за правильним посиланням, відразу відкриється сторінка закриття ФОПу, потрібно лише натиснути кнопку «Замовити»;

- система відобразить онлайн-форму, в ній вже буде вся ключова інформація, користувачеві потрібно перевірити її та підписати заяву за допомогою електронного підпису;

- заява буде перенаправлена державному реєстратору, на розгляд заявки йому надається доба;

статус заяви можна перевірити в особистому кабінеті на порталі «Дія».

Слід звернути увагу, якщо у заяві є невідповідність відомостям, які зберігаються в Єдиному держреєстрі, то у закритті ФОПу можуть відмовити. Помилки потрібно виправити та подати заяву повторно.

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