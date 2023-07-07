«Нарешті вільна»: колишня телеведуча розсталася з фігурантом «касетного скандалу» ексмайором Мельниченком

Відома українська ексведуча Наталя Розинська офіційно розлучилася з ексмайором Управління державної охорони Миколою Мельниченком, фігурантом так званого «касетного скандалу», який виник біля президента Леоніда Кучми.

Новину про розрив з чоловіком після 11 років шлюбу Розинська повідомила на сторінці у Facebook.

За її словами, шлюборозлучний процес тривав три з половиною роки. Врешті, Васильківський районний суд за місцем реєстрації відповідача 22 березня цього року розлучив подружжя офіційно.

«Вийти заміж. Ця процедура зайняла у мене хвилин 15 (коли ставили підписи). І один вечір в ресторані. А ось розлучення зайняло довгих три з половиною роки. Саме розлучення у Васильківському районному суді — 4 місяці. Але сам шлях до звільнення тривав — три роки. Він триває ще і зараз. Болісне звільнення від моєї помилки. Хочу повідомити усім: 22 березня 2023 року, саме в мій день народження, Васильківський районний суд за місцем реєстрації відповідача поставив остаточну крапку в мої історії з майором Мельниченко. Нарешті, я — вільна!» — повідомила Розинська.

Також колишня ведуча зізналася, що їхнє розлучення не було простим.

«Відпустити красиво жінку, яка більше не хоче бути з тобою, це — велике мистецтво великодушних чоловіків. Шанувати жінку, яка прожила з тобою 11 років і народила тобі дитину, це — дар Бога. Та це дано далеко не кожному чоловікові. На жаль, усе це не про цю історію. Початок був красивим, чого не скажеш про фінал… Молюся, щоб усе це остаточно пішло з мого життя, яка опале листя за вітром…» — додала Розинська.

Вона зізналася, що довго не наважувалася повідомити цю новину, бо хотіла остаточно переконатися, що все зробила правильно. Врешті, за словами Розинської, вона тепер впевнена, що все зробила правильно і шкодує лише про одне — що не розлучилася раніше.

Як відомо, ексведуча Наталя Розинська та ексмайор Управління державної охорони Микола Мельниченко одружилися 8 грудня 2012 року. У них є спільна донька Анжеліна-Вероніка. Після того, як у 2000 році Мельниченко оприлюднив аудіоплівку нібито їм таємно записану у кабінеті тодішнього президента України Леоніда Кучми, став центральним фігурантом так званого «касетного скандалу». Після цього разом з родиною він емігрував до США. Там Розинська здобула професію адвоката, а також вивчила англійську і була для чоловіка перекладачем на його зустрічах.

«Касетний скандал» та «плівки Мельниченка» вплинули на тодішню можливість вступу України до НАТО та могли стать одним з чинників цієї війни. Так вважає директор неурядової організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» Валентин Бадрак, співавтор книги професора Володимира Горбуліна, який того часу працював з Кучмою.

Більш детально про події початку 2000-х читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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