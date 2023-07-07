«Нами прикривалися, як щитом»: популярна акторка про життя в окупації

Відома акторка театру та кіно Анастасія Пустовіт, яка знялася у фільмі Netflix, куди повертається культовий серіал, розповіла про перші великі акторські ролі під час війни, волонтерство та життя в окупації. У 1996 році її родина переїхала до селища Немішаєве Бородянського району Київської області. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка разом із родиною два тижні провела у Немішаєвому в окупації.

«Туди погано доходила інформація, — розказала Анастасія в програмі «Точка опори». — В перші дні повномасштабного вторгнення у нас пропав звʼязок — вони спеціально били у вишки. Я впевнена — росіяни-військовослужбовці прекрасно знали, що вони роблять. Наприклад, коли вони дізналися, що у нас лишився газ, то прийшли і перебили трубу, коли знайшли непрацюючу маленьку електростанцію — розстріляли її. Це сплановані акції, щоб залишити населення без води, світла, це робилося для того, щоб було легше схилити українців на свій бік, мовляв: «Бачите, що відбувається? Ви хочете продовження?».

У перші ж дні у місцевому будинку культури акторка влаштувала пункт допомоги. Незважаючи на окупацію Анастасія Пустовіт продовжувала збирати кошти і координувати допомогу для Херсонщини і підтримувала місцевих жителів Немішаєва — збирала одяг, медикаменти тощо. Через два тижні родина акторки вирішила виїхати з Київської області.

«Останнім тригером стало те, що ми перебігли у бомбосховище і ввечері того ж дня фактично потрапили у заручники, — пригадала Анастасія. - До нас прийшли російські військові і стали прикриватися нами, як щитом. Мабуть, чекали ЗСУ. Та як би там не було, ми розуміли, що ті, хто до нас прийшли, були адекватні. Вони самі попередили: „Ми до вас ставимося нормально, але хто прийде після нас не знаємо“. Тобто, я так розумію, що їм було добре відомо про те, що відбувалося в інших населених пунктах».

Родині артистки вдалося виїхати з окупації та навіть передати НГУ приблизні координати, де стояли російські колони.

Анастасія Пустовіт вже повернулася до роботи в кіно та театрі і навіть знялася у серіалі у Польщі. Її коханий перебуває у лавах НГУ.

«Стосунки на відстані складні, — каже актриса. — Я не можу сказати, що це ідеальна частина мого життя. У цьому дуже багато роботи, дуже багато невдач і вдалих спроб. Але ми переживаємо цю війну і робимо це разом. Як би важко не було, але ми тримаємося».

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