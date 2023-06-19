«Гра в кальмара» повертається: хтось із героїв культового серіалу потрапив у другий сезон і коли буде прем'єра (фото, відео)

У Сан-Паулу (Бразилія) проходить своєрідний фестиваль для глядачів Netflix. Американська стрімінгова компанія, останній мінісеріал якої «Цариця Клеопатра» викликав хвилю обурення в Єгипті, влаштувала його, щоб привернути увагу до своїх майбутніх проєктів та швидких прем'єр. Захід отримав назву Tudum. Щоб спостерігати за тим, що відбувається, нема потреби летіти до Сан-Паулу, достатньо бути передплатником Netflix і включити свій телевізор або гаджет.

19 червня Tudum привів в екстаз мільйон шанувальників культового південнокорейського серіалу «Гра в кальмара», номінованого в США на премію «Еммі». Глядачі змогли побачити тизер другого сезону та дізнатися, хто з героїв першого сезону потішить їх своїм поверненням.

Як і слід очікувати, творці серіалу, який став найуспішнішим в історії Netflix, не змогли обійтися без головного персонажа — Сон Кі Хуна, якого знову зіграє актор Лі Джон Дже. Нагадаємо, у першому сезоні він ризикнув взяти участь у смертельно небезпечній грі на виживання та вийшов із неї переможцем. Однак, отримавши свій величезний грошовий виграш, Сон Кі Хун побачив в аеропорту, як вербувальник знову закликає нових добровольців брати участь у «Грі в кальмарі». І він вирішує завадити проведенню жорстокого злочинного шоу.

Головного персонажа "Гри в кальмара"-2 знову зіграє актор Лі Джон Дже

На глядачів знову чекає зустріч з офіцером поліції Хваном Чун Хо (актор Ві Ха Джун), який зумів пробратися на острів, де проходила «Гра в кальмара», сподіваючись знайти свого рідного брата, що зник безвісти. Хван Чун Хо якийсь час переховувався під маскою одного з членів обслуговуючого персоналу.

Побачать у другому сезоні глядачі й головного розпорядника смертельної гри Хвана Ін Хо (актор Лі Бьон Хон). Багато хто вже здогадався, що саме він і є братом поліцейського.

Розпорядника смертельної гри Хвана Ін Хо (актор Лі Бьон Хон) глядачі також побачать у другому сезоні серіалу

Четвертий персонаж із першого сезону, для якого знайшлося місце у продовженні — вербувальник у костюмі у виконанні популярного корейського актора Кон Ю.

Якщо вірити тизеру, то в другому сезоні з'являться щонайменше чотири нові головні персонажі. А ось коли відбудеться прем'єра, поки що невідомо. Раніше режисер та сценарист «Гри в кальмари» Хван Дон Хьок говорив, що планує випустити продовження до кінця 2024 року. Однак поява тизера на Tudum дає надію, що це може статися значно раніше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Кім Кеттролл погодилася зніматися у продовженні культового серіалу «Секс у великому місті».

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