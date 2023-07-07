Музика дуже допомагає: Зеленський назвав трьох улюблених рок-виконавців

Президент України Володимир Зеленський, який нині здійснює чергове спецтурне Європою, зізнався, що найчастіше слухає музику трьох відомих у світі рок-виконавців, а також музику українських груп.

Про це він заявив у інтерв'ю CNN.

За словами очільника Української держави, він може дозволити собі слухати музику або почитати книгу тільки рано-вранці на самоті.

«На самоті я можу бути з музикою, це правда, чи з книгою. І рано-вранці, коли немає ні звуків, ні людей, нікого. Я можу просто читати. Думати, думати. І музика дуже допомагає», — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, йому подобається творчість рок-музикантів AC/DC, Еріка Клептона та гурту Guns NʼRoses. Окрім цього, президент слухає й українську музику.

«Мені подобається AC/DC та українська музика. Звичайно, я люблю українську музику — це рідна мова. Тому що ти розумієш не лише музику, ви розумієте слова і таке інше. У піснях AC/DC я не розумію всіх слів. Мені подобається енергія AC/DC, [подобається] Ерік Клептон і багато виконавців, багато… Guns N' Roses», — розповів Зеленський.

Також глава держави додав, що вранці він любить тренуватись під AC/DC — ця музика заряджає його енергією на весь день.

Нагадаємо, що у відеозверненні до річниці повномасштабного вторгнення рф Зеленський закликав співвітчизників битися за кожне своє завтра.

Фото Офісу президента

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