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Трагедія на воді: в Чернігівській області втопилися двоє дівчат 2008 року народження

18:07 7 липня 2023
Пошуки на воді

У річці Десна на Чернігівщині, яка навесні 2023 спричинила масштабну повінь, потонули дві дівчинки 2008 року народження, їхні тіла вже підняли на поверхню.

Про це повідомили у Державній службі по надзвичайним ситуаціям.

«Станом на 16.00 водолазами було виявлено та піднято на поверхню з річки Десна тіла двох дівчат, 2008 р.н.», — говориться у повідомленні рятувальників.

Повідомляється, що дівчатка зникли поблизу села Оболоння Коропської територіальної громади Новгород-Сіверського району.

До пошукових робіт було залучено понад 30 чоловік: рятувальники, водолази, поліцейські та місцеві жителі.

Також в ДСНС повідомили, що тільки у 2023 році станом на початок червня в українських водоймах потонуло 332 людини. Серед них — і 11-річна черкащанка, яка на початку літа без дозволу дорослих пішла купатися на ставок у селі Зюбриха.

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