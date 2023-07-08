Спека спадає: на зміну виснажливим +30 прийдуть «північні» +18

Негода зі зливами та шквальним вітром, яка останніми днями вирувала в Україні, накоїла чимало лиха — її наслідки досі ліквідовують комунальники та співробітники надзвичайних служб.

Так, у Києві внаслідок потужної залпової зливи підтоплення виникли в Голосіївському та Печерському районах. Як зазначають у КМДА, основна причина підтоплень — саме залповий характер зливи, адже в цих та інших районах решітки зливостоків нещодавно розчистили.

Зокрема, були підтоплення на бульварі Міхновського (колишній бульвар Дружби Народів), де перед дощем комунальники повністю зняли решітки зливостоків із дощоприймальних колодязів і обгородили місця спеціальними сигнальними блоками. Але на таку кількість опадів система не розрахована. Також напередодні з берегов вийшла річка Либідь.

Фото ДСНС

Працівникам ДСНС в Голосіївському районі навіть довелося зрізати грати у підвалах — там знаходилися люди. Їх вивели, а потім почали відкачувати воду з приміщень.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

А на Прикарпатті підтопило 55 житлових будинків, 500 домогосподарств, 120 підвалів, підмито 3,11 км місцевих доріг.

Як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, температура повітря впродовж дня у більшості областей України 8 та 9 липня становитимеі +23+28 градусів. Спекотні +30+32 градуси у суботу затримаються місцями на сході та південному сході.

Дощі з грозами очікуються 8о липня на Лівобережжі України, а 9 липня у більшості областей буде сухо, лише на сході та в Криму пройдуть локальні грозові дощі.

«Важливий нюанс! Вихідними пориви північного вітру можуть досягати штормових значень», — попереджає синоптикиня.

У Києві субота та неділя очікуються переважно сонячними, з комфортною температурою повітря +23+26 градусів, але вітряними.

«Наступного тижні спека явно не в любимчиках у атмосфери, а у вівторок на півночі, на північному заході та в центральних областях взагалі „вдарять“ холоди. 11 липня там очікується +18+22 градуси! Але це недовго», — додала Наталія Діденко.

Її колега метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що у вихідні збережеться нестійкий характер погоди, виняток — західні та північні області, де під впливом антициклону погода очікується більш стійкою та комфортною. Нна сході та півдні країни прогнозується весь комплекс несприятливих та небезпечних явищ — грози, град та шквалисте посилення вітру. У такий спосіб відбудеться поступова зміна повітряної маси та прийде довгоочікувана прохолода з півночі.

Субота, 8 липня.

У західних областях під впливом східної периферії антициклону очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +21…+26 °С.

У північній частині країни місцями пройдуть грозові дощі, на Київщині без істотних опадів. Вітер північний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних областях нестійка погода. Короткочасні грозові дощі, місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +27…+32 °С.

У південній половині очікуються дощі із грозами, вдень у Запорізькій, Херсонській областях та Криму сильні зливи, град та шквали 19 — 24 м/с. Вітер північний, 5 — 10 м/с, на Одещині та Миколаївщині вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +18…+23 °С, вдень +28…+33 °С.

У східних областях під впливом малорухомого фронту очікується нестійка погода. Пройдуть дощі з грозами, вдень місцями сильні зливи з градом та шквалистим посиленням вітру до 17 — 22 м/с. Температура повітря становитиме вночі +18…+23 °С, вдень +28…+33 °С.

Фото Укргідрометцентру

Неділя, 9 липня.

У західних областях мінлива хмарність, без опадів; у Карпатах та на Прикарпатті вдень короткочасні дощі з грозами, місцями град. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С.

У північній частині України мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С.

У центральних областях вночі очікуються місцями грозові дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, в денні години +24…+29 °С.

У південних областях вночі місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень у Криму грозові дощі, на решті території регіону без опадів. Вітер північний, 7 — 12 м/с, вдень можливі окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +18…+23 °С, вдень +25…+30 °С.

У східній половині хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди значні. Окремі грози. Вітер північний, 7−12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +20…+25 °С.

Фото Укргідрометцентру

Прогноз погоди Ігоря Кібальчича на другий місяць літа читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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