36.76 / 37.37 40.25 / 41.00
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дерева повиривало з корінням: Валентина Хамайко показала наслідки вчорашньої негоди у її дворі

13:53 7 липня 2023
Валентина Хамайко

Телеведуча Валентина Хамайко, яка раніше розповіла про непростий емоційний стан під час війни, показала наслідки вчорашньої негоди на Київщині. Коли розпочалася гроза зі зливою та сильними поривами вітру, вона саме поверталася до свого заміського будинку. Каже, все навкруги літало та тріщало, падали дерева. Телеведуча зізнається, що її діти дуже налякалися.

А вранці вона вже побачила масштаби біди, яку наробила негода у її дворі: на подвір’ї валялися зламані гілки, попадали великі дерева.

«Впала ялинка, яку ми з дітьми прикрашали на Новий рік гірляндою. Просто вирвало з корінням», — показала Валентина.

Дуб теж впав, заблокував один вхід до будинку.

Вона сподівається, що фахівці зможуть укоренити вцілілі дерева.

Нагадаємо, чоловік Валентини Андрій Оністрат зараз захищає країну від російських окупантів на фронті. Нещодавно на війні загинув його старший син від попереднього шлюбу Остап.

568

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Григорій Решетнік

Нарешті дівчинка: в родині Григорія Решетніка довгоочікуване поповнення

тигр-хохмач

Дівам — лідерські якості, Стрільцям — позитивні результати, Водоліям — творчий потенціал: гороскоп на 7 липня, день Дотепного Тигра

томати

Терміново дайте в липні томатам та перцю цей дуже поживний розчин: врожай збільшиться в рази

дівчина

Розбагатіють вже в липні 2023 року: названо ТОП-5 везунчиків другого місяця літа

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту