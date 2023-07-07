Дерева повиривало з корінням: Валентина Хамайко показала наслідки вчорашньої негоди у її дворі

Телеведуча Валентина Хамайко, яка раніше розповіла про непростий емоційний стан під час війни, показала наслідки вчорашньої негоди на Київщині. Коли розпочалася гроза зі зливою та сильними поривами вітру, вона саме поверталася до свого заміського будинку. Каже, все навкруги літало та тріщало, падали дерева. Телеведуча зізнається, що її діти дуже налякалися.

А вранці вона вже побачила масштаби біди, яку наробила негода у її дворі: на подвір’ї валялися зламані гілки, попадали великі дерева.

«Впала ялинка, яку ми з дітьми прикрашали на Новий рік гірляндою. Просто вирвало з корінням», — показала Валентина.

Дуб теж впав, заблокував один вхід до будинку.

Вона сподівається, що фахівці зможуть укоренити вцілілі дерева.

Нагадаємо, чоловік Валентини Андрій Оністрат зараз захищає країну від російських окупантів на фронті. Нещодавно на війні загинув його старший син від попереднього шлюбу Остап.

568

Читайте нас у Facebook та Instagram