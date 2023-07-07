На даху Запорізької АЕС зафіксовано невідомі об’єкти (супутникові знімки)

На двох нових супутникових знімках можна побачити невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС, захопленої російськими військами.

Про це повідомляє Sky News.

Фото компанії супутникових знімків Planet Labs були зроблені 5 липня — наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що на станції могла бути закладена вибухівка.

На найчіткіших нових зображеннях, зроблених о 8:51 ранку за київським часом, видно п'ять білих об'єктів.

На другому знімку, зробленому об 11:16, видно лише три білі об'єкти.

На третьому зображенні, яке було зроблено за кілька годин до двох інших, не видно білих об'єктів, і Planet Labs позначила зображення як зроблене о 6:27 ранку за київським часом.

Як зазначає Sky News, визначити, що це за об'єкти, лише за супутниковими знімками неможливо. На жодному з супутникових знімків, відправлених до Sky News, жодних змін на вершині Reactor 3 не видно.

Дар'я Долзікова з відділу поширення та ядерної політики Королівського об'єднаного інституту збройних сил (RUSI) додала: «За знімками важко судити про те, що показують зміни на дахах, у тому числі, чи пов'язані вони якимось чином із вибуховими пристроями, про які повідомила українська розвідка та які можуть бути присутніми на дахах реакторів ЗАЕС». Але отримання незалежних надійних зображень є важливим і може допомогти у перевірці заяв про те, що відбувається на ЗАЕС, зазначила вона.

Своєю чергою МАГАТЕ запросило додатковий доступ на дахи двох реакторних блоків, а також машинні зали та деякі частини системи охолодження на станції, щоб підтвердити відсутність вибухових речовин.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що експерти організації «мають бути в змозі перевірити факти на місці».

«Їхні незалежні та об'єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на об'єкті, що має вирішальне значення у такий час» — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС із подальшим викидом радіації.

І хоча керівник ГУР Кирило Буданов 6 червня сказав, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати, президент «Енергоатому» Петро Котін заявив, що окупанти з «Росатому» збираються перевести енергоблок № 4 на Запорізькій атомній електростанції у стан «гарячого зупину», що теж може спричинити аварію.

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