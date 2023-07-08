На Курахівській ТЕС у Донецькій області через постійні обстріли обвалився дах: є жертви (фото)

На Донеччині, яка постійно перебуває під обстрілами рашистів сталася надзвичайна ситуація — на Курахівській ТЕС впав дах та несучі конструкції. Місто неодноразово піддавалося ворожим ударам.

Як повідомляють в Міненерго, наразі персонал аварійно відключив енергоблоки. Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, двоє вважаються зниклими, а ще троє отримали травми та відправлені до лікарні.

Фото прокуратури

В прокуратурі Донецької області повідомляють, що обвал покрівлі та декількох поверхів об’єкта критичної інфраструктури у Кураховому стався близько 23:10 7 липня.

Фото прокуратури

«Через руйнування металево-бетонних конструкцій під завалами опинилися люди. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці. До лікарні доставлено трьох працівників нічної зміни віком від 43 до 58 років з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер та забоями. Також кваліфікована медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на це підприємство.

Нагадаємо, що ранком 8 липня рашисти вдарили з РСЗВ по Лиману що на Донеччині. Наразі відомо про шістьох загиблих

Фото прокуратури

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