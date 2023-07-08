Шестеро людей загинули внаслідок ракетного удару по Лиману (фото)

Рашисти, які у ніч проти 8 липня атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе, ранком у суботу завдали удару по місту Лиман з РСЗВ.

Як повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, щонайменше 6 людей загинули, 5 отримали поранення.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

За його словами, обстріл відбувся близько 10 ранку. Російські терористи поцілили у приватний сектор. Були пошкоджені крамниця і будинок.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

«На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу. Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини. Усі їхні злочини ретельно документуємо!» — додав він.

Нагадаємо, що днями ворог завдав ракетного удару по Львову, де були зруйновані десятки квартир. Спочатку повідомлялося про двох загиблих, але після стало відомо про 10 жертв та десятки постраждалих.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

252

Читайте нас у Facebook та Instagram