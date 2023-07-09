Втрати ворога значно збільшаться: стало відомо, як ЗСУ будуть використовувати касетні боєприпаси

Отримання касетних боєприпасів, про передачу яких у США оголосили кілька днів тому, дуже важливе для української армії. Адже воно дозволить ефективніше нищити окупаційне військо, яке зараз має кількісну перевагу над Силами оборони України.

Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

Вона наголосила, що касетні боєприпаси допоможуть українській армії ще ефективніше нищити живу силу ворога. Але застосовуватимуть їх українські воїни з урахуванням принципів міжнародного гуманітарного права.

«Використання цих боєприпасів і розгляд цієї ситуації збоку світової спільноти говорить про високий рівень довіри нашій армії і розуміння, що максимальне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права буде здійснено. Ми не вкриваємо килимовим способом там, де є місцеве населення, де можуть постраждати цивільні. Це буде використано, зокрема, для того, щоб виставити баланс сил. Ми маємо справу з армією, яка перевищує нашу за кількістю, маємо справу з країною-терористкою, де населення в 5 разів більше», — зазначила Гуменюк.

Зокрема, касетні боєприпаси дуже допоможуть Силам оборони на відкритих територіях, де просуватимуться українські воїни. Водночас для звільнення населених пунктів віддаватимуть перевагу використанню високоточного озброєння.

«Скоріш за все, використання цих снарядів буде притаманно для відкритих територій — там, де будуть вестись бойові дії за конкретні території і просування. Що стосується безпосередньо нашої лінії фронту зараз, це річка Дніпро, і її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке перебуває на тому боці, але вибити ворога якомога далі. Для нас зараз важливіша високоточна зброя, яка дозволить нищити тільки окупантів», — зауважила Гуменюк.

Зазначимо, що вже й зараз ворог несе значні втрати, в тому числі й серед особового складу.

Так, згідно інформації Генерального штабу ЗСУ окупанти за добу втратили:

- особового складу — 234 040 (+600) осіб ліквідовано,

- танків — 4078 (+4) од,

- бойових броньованих машин — 7964 (+11) од,

- артилерійських систем — 4366 (+20) од,

- РСЗВ — 668 (+7) од,

- засоби ППО — 413 (+3) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3685 (+19),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 6929 (+15) од,

- спеціальна техніка — 628 (+9).

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не буде застосовувати передані США касетні боєприпаси на території росії. А на українській території вони будуть застосовуватись у місцях скупчення російських військових, для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів.

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