Зеленський зустрівся з Дудою в Луцьку: що відомо

У неділю, 9 липня, напередодні саміту НАТО, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку.

Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначимо, що візит президентів до Луцьку заздалегідь не анонсували.

При цьому вчора ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований Кафедральний костел святих Петра й Павла, буде перекрито через проведення заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Саме цей костел і відвідали по прибуттю Зеленський та Дуда.

Крім них на месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, Польща — одна з тих країн, які найбільше підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Вона прихистила українських біженців, надає військову допомогу нашим захисникам та підтримує прагнення України приєднатися до НАТО.

Зазначимо, що президент Польщі разом з лідером Литви Гітанасом Науседою відвідав Київ у День Конституції 28 червня. Вони обговорили ситуацію на передовій, євроінтеграцію та українську «формулу миру». Науседа також впевнений, що підсумки саміту не розчарують Україну.

Як стало відомо, президент США Джо Байден перед своєю поїздкою до Європи, заявив, що НАТО зможе розглянути питання вступу України тільки після закінчення війни.

Водночас він наголосив, що США та НАТО готові надати Україні гарантії безпеки на проміжний період на зразок американсько-ізраїльських відносин.

Фото https://suspilne.media/

Це означає, що Київ буде оголошено стратегічним партнером Вашингтона. Цей статус дозволить країнам Альянсу продовжувати постачати Україну озброєннями та технологіями без необхідності безпосередньої участі в бойових діях.

106

Читайте нас у Facebook та Instagram