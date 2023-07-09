Замість членства в НАТО Байден пообіцяв Україні гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю

Президент США Джо Байден вирушає до Європи з тижневою поїздкою. Частиною цього турне стане саміт НАТО у Вільнюсі. На цій зустрічі війна росії проти України, а також прагнення України стати членом Північноатлантичного альянсу є ключовими питаннями.

Напередодні від'їзду Байден дав інтерв'ю відомому американському політологу, кореспондентові CNN Фаріду Закарії. Телеканал має намір показати їхню бесіду повністю 9 липня, а поки що на сайті CNN з'явилися основні витримки.

Байден заявив Закарії, що НАТО зможе розглянути питання вступу України тільки після закінчення війни. Наразі членство України в НАТО було б передчасним, зазначив американський лідер.

Однак він підкреслив, що США та їхні союзники по Альянсу продовжать забезпечувати ЗСУ зброєю, яка їм потрібна, щоб спробувати покласти край війні.

«Я не думаю, що в НАТО існує одностайність з приводу того, чи слід вводити Україну в сім'ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни» , — сказав Байден.

Водночас він наголосив, що США та НАТО готові надати Україні гарантії безпеки на проміжний період на зразок американсько-ізраїльських відносин.

Це означає, що Київ буде оголошено стратегічним партнером Вашингтона. Цей статус дозволить країнам Альянсу продовжувати постачати Україну озброєннями та технологіями без необхідності безпосередньої участі в бойових діях.

Також Байден відповів на питання про касетні снаряди, які він дозволив включити до чергового пакету військової допомоги Україні .

«Це було дуже важке рішення, — наголосив американський президент. — Я дозволив постачати в Україну касетними снарядами — не назавжди, а з урахуванням перехідного періоду, поки ми не збільшимо виробництво звичайних снарядів для 155-мм гаубиць».

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації міжнародно визнаних українських територій. Їх не використовуватимуть на території росії.

Їх застосовуватимуть у місцях скупчення російських військових для прориву кордонів оборони супротивника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів. Також вестиметься суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона застосовуватиметься. Київ звітуватиме перед партнерами про використання такої зброї та її ефективність.

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