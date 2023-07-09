ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше двох рот окупантів, — Тарнавський
Збройні сили України за останню добу на Таврійському напрямку виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:
- 2 танки;
- самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С»;
- БПЛА «Орлан-10»;
- БПЛА «Мерлін»;
- БПЛА «Гранат-1»;
- 3 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація»;
- самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон»;
- зенітний ракетний комплекс «Бук»;
- зенітний ракетний комплекс «Тор»;
- 2 самохідні гаубиці 2С5 «Гіацинт-С»;
- самохідна гаубиця 2А36 «Гіацинт-Б»;
- РСЗВ «Торнадо»;
- БМ-21 «Град»;
- автомобільна техніка.
Також наші воїни знищили 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління.
Нагадаємо, що загальні втрати ворожого війська в Україні перевищили 234 тисяч осіб.44