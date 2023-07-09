36.76 / 37.37 40.23 / 40.97
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше двох рот окупантів, — Тарнавський

12:40 9 липня 2023
Артилерійський вогонь

Збройні сили України за останню добу на Таврійському напрямку виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:

  • 2 танки;
  • самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С»;
  • БПЛА «Орлан-10»;
  • БПЛА «Мерлін»;
  • БПЛА «Гранат-1»;
  • 3 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація»;
  • самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон»;
  • зенітний ракетний комплекс «Бук»;
  • зенітний ракетний комплекс «Тор»;
  • 2 самохідні гаубиці 2С5 «Гіацинт-С»;
  • самохідна гаубиця 2А36 «Гіацинт-Б»;
  • РСЗВ «Торнадо»;
  • БМ-21 «Град»;
  • автомобільна техніка.

Також наші воїни знищили 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління.

Нагадаємо, що загальні втрати ворожого війська в Україні перевищили 234 тисяч осіб.

44

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракон

Тельці подолають труднощі, Леви — вирішать проблеми, Козороги — відкриють нові перспективи: гороскоп на день Здивованого Дракона 9 липня

міст

Вибухи в районі Кримського мосту: окупанти заявили про «збиту ракету» і перекрили рух в обидва боки (відео)

На грядці

Дайте огіркам у липні таке підживлення: вони так зрадіють, що засиплять вас величезним урожаєм (відео)

кабачки

Яскраві, запашні, гостренькі: такі смачні кабачки вийдуть у кожної господині

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту