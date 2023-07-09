ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше двох рот окупантів, — Тарнавський

Збройні сили України за останню добу на Таврійському напрямку виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими й пораненими склали більше двох рот.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

На напрямку було знищено 23 одиниці військової техніки противника, зокрема:

2 танки;

самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С»;

БПЛА «Орлан-10»;

БПЛА «Мерлін»;

БПЛА «Гранат-1»;

3 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація»;

самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон»;

зенітний ракетний комплекс «Бук»;

зенітний ракетний комплекс «Тор»;

2 самохідні гаубиці 2С5 «Гіацинт-С»;

самохідна гаубиця 2А36 «Гіацинт-Б»;

РСЗВ «Торнадо»;

БМ-21 «Град»;

автомобільна техніка.

Також наші воїни знищили 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління.

Нагадаємо, що загальні втрати ворожого війська в Україні перевищили 234 тисяч осіб.

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