Повномасштабна війна в Україні триває вже 501 день. За останню добу українські сили провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту. Їм удалося просунутися на південному фланзі Бахмута. Тим часом російські окупанти продовжують завдавати наземних атак уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російські війська здійснили наземні атаки вздовж адмінкордону Харківської та Луганської областей та на південь від Кремінної.

Український Генштаб повідомив, що російські війська намагалися просунутися на північний захід від Сватового в районі Берестового, Новоселівського та Стельмахівки і на південь від Кремінної поблизу Берестового та Веселого.

За даними російського військового блогера, війська рф невдало намагалися перетнути річку Жеребець між Сватовим та Кремінною та атакували з Кармазинівки у напрямку Черещини.

Підрозділи 285-ї гвардійської артилерійської бригади та 24-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення ведуть бої в районі Кремінної.

Аналітики пишуть, що українські війська, ймовірно, продовжують наносити удари по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області.

На кадрах, опублікованих 7 липня, видно пожежі та наслідки вибуху біля Сорокиного, приблизно за 35 км на південний схід від Луганська та за 130 км від поточної лінії фронту. Кілька джерел припустили, що українські війська завдали удару по складу боєприпасів, використовуючи ракети Storm Shadow.

У Донецькій області, по інформації заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, 7 липня українські сили просунулися більш ніж на 1 км у невизначених районах на південь від Бахмута. Маляр зазначила, що бої тривають на північ від Бахмута і що українські сили ускладнюють російським військам вихід з самого міста.

ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські сили відчувають труднощі з виведенням персоналу з Бахмута.

«Російський військовий блогер заявив, що українські сили продовжують діяти на західній околиці міста Бахмут. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Берхівки.

Депутат Держдуми РФ від Республіки Саха Сардана Авксентьєва 8 липня направила міністру оборони РФ Шойгу скаргу на поводження з особовим складом 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (ВДВ), яка діє під Кліщіївкою. Ці підрозділи, ймовірно, несуть службу на Бахмутському напрямку лише близько двох тижнів», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштаба України, російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського, Невельського та Мар’їнки. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Новомихайлівки.

Бої у південних областях

Також українські війська продовжили наступ уздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. У генштабі повідомляють, що загарбники вели безуспішні наступальні операції у районі зв. п. Благодатне (5 км на південь від Великої Новосілки).

Як стверджують російські блогери, українські сили вели безуспішні наступальні операції поблизу н. п. Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки), Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки), Рівне (8 км на південний захід від Великої Новосілки) та Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки).

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр стверджує, що українські сили продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямі. ЗСУ знищують техніку ворога, зброю та склади боєприпасів на цьому напрямку

«Прессекретар Таврійської групи військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські війська досягли часткового успіху і просунулися на Мелітопольському напрямі. Водночас російські блогери повідомили, що українські сили відійшли з району П’ятихати-Жереб'янки, приблизно за 25 км на південний захід від Орєхова», — пишуть аналітики ISW.

Також вони зазначають, що за даними міноборони росії, російські сили відбили атаку двох українських розвідувальних підрозділів поблизу зв. п. Марфополь (9 км на південь від Гуляйполя) та Роботине (12 км на південь від Орєхова), а також зупинили українську диверсійно-розвідувальну групу у районі н. п. Дорожнянка (6 км на південь від Гуляйполя).

Нагадаємо, вчора в Україну з Туреччини повернулися командири «Азова» та військові, які захищали «Азовсталь».



Росіяни та російські політики обурені тим, що президент Туреччини Ердоган порушив домовленості, за якими захисники «Азовсталі» мали перебувати у Туреччині до кінця війни.

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