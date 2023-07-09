Вода на пляжах Києва не відповідає нормативам якості: де в столиці не можна купатися

У Києві, де виявили масу порушень у забезпеченні містян бомбосховищами, цього року офіційно пляжний сезон не відкривали.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної продспоживслужби столиці, стан води на шістьох міських пляжах не відповідає вимогам Гігієнічних нормативів якості. Тож фахівці радять там не купатися.

«За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проби води не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів на пляжах: «Веселка», «Райдуга», «Троєщина», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Держпродспоживслужби, моніторинг якості води водних об’єктів проводився в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста столиці, де можливий відпочинок з купанням.

Фахівці перевірили пляжі: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця».

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у ці вихідні в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Зокрема, на сході та півдні країни очікуються грози, град та шквалисте посилення вітру. У Києві неділя переважно буде сонячною, але вітряною, температура повітря +23…+26 градусів.

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