В столиці триває перевірка бомбосховищ після загибелі людей, які не змогли вчасно потрапити до сховища. Станом на 8 ранку 4 червня перевірено 1078 об’єктів. З них половина не робочих — не готові до використання або комісія не змогла відкрити. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

«З недовірою сприйняв те, що половина — були відкриті і признані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непригодними для використання. Та команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща ніж загалом по місту», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», кияни можуть повідомляти про недоступні бомбосховища через додаток «Київ цифровий». У справі про закрите бомбосховище в Києві, через що загинули люди, було затримано чотирьох людей.

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