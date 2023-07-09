Погода відвела душу: російське Сочі повторило долю затопленого Херсона

У місті Сочі (краснодарський край рф) злива, яка виявилася набагато потужнішою за ту, яку днями пережив Київ, призвела до підтоплення десятка будинків, в одному з них вода піднялася вище першого поверху. довелося задіяти помпи.

Синоптики назвали зливу залповою, адже за день на місто випало 80 мм опадів.

Однак місцеві і федеральні ЗМІ більше вразило, як поток води ніс з гори автівки — таких нарахували понад 10. Фото і відео з'явилися у мережі. Кадри було зроблено на федеральній трасі 147 сполученням Джугба-Сочі.

Автівки буквально змило з траси

У МНС країни-агресора традиційно заявляють, що загиблих і постраждалих через НП немає, проте дивлячись на фото і відео, в останнє віриться мало.

До того ж щтормове попередження у курортному місті діятиме до кінця дня 10 липня.

А тим часом Липецьку область північного сусіда засипало рясним градом. За словами очевидців, град пошкодив будинки і знищив рослинність на місцевих городах.

Нагадаємо, що Херсонщина досі відходить від штучної повені, яку влаштувала російська армія, вчинивши військовий злочин — підрив Каховської ГЕС.



238

Читайте нас у Facebook та Instagram