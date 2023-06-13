У Херсонській області у воді виявили холерну та кишкову палички

Після підриву росіянами Каховської ГЕС воду забруднили пально-мастильні матеріали та хімікати. У Херсонській області екологи виявили холерну та кишкову палички.



Про це в етері Military Media Center розповів начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко.

За його словами, наразі забруднення не носить масового характеру, поки що фахівці виявили декілька випадків.

«Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є декілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок. З нами паралельно робить аналізи СЕС, яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій», — сказав представник Держекоінспекції.

Еколог зазначив, що воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Міністерство охорони здоров'я припустило ймовірність спалаху холери внаслідок підриву дамби та затоплення низки населених пунктів.

Станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився до позначки 2,7 м, в Миколаєві — впав на 3 см.

Раніше в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що вода жителям Херсона централізовано постачається з артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60−100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою. Вода обов'язково проходить спецобробку гіпохлоритом натрію.

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