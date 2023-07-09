Два окремі обліки: адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Після того як 30 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт закону щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку, багатьох українців цікавить питання, чи можуть зараз мобілізувати чоловіка віком до 25 років.

За словами адвоката Богдана Пересади, українців до 25 років, які мають статус «призовників», без їхньої згоди мобілізувати не можуть.

Якщо чоловік має статус «військовозобов'язаний», то мобілізувати його в такому віці мають право.

Адвокат нагадав, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного. Адже відомо, що в побуті поняття «призовники» та «військовозобов'язані» часто плутають.

«Відповідно до частини дев’ятої статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», «призовники» — це особи, приписані до призовних дільниць. Призовники підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її (якщо не мають підстав для відстрочення).

Військовозобов'язані" - це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави", — уточнив Пересада.

Відповідно, в Україні ведуться два окремі військові обліки — призовників та військовозобов’язаних. Громадянин може перебувати лише на одному з них.

За словами адвоката Ігоря Ясько, «ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів: для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного».

Раніше повідомлялось, як військовослужбовцю отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

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