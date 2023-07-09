Впливає на виплати: як військовослужбовцеві отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Для того, щоб отримувати виплати від держави, військовослужбовцям, які отримали серйозні поранення, потрібно встановити інвалідність. Як відомо, цим займається медико-соціальна експертна комісія (МСЕК).

Висновок МСЕК також є основою отримання грошових виплат, нагадує «НаПенсії».

Щоб військовому пройти МСЕК, потрібно одержати направлення на комісію. За направленням слід у кожному конкретному випадку звертатися до різних інстанцій, а саме:

Якщо військовослужбовець проходить стаціонарне лікування, за направленням на МСЕК (форма № 088\о) слід звертатися до свого профільного лікаря.

Чинний військовослужбовець повинен звернутися з рапортом про проходження МСЕК безпосередньому командиру. Після його розгляду командир дозволить залишити військову частину для проходження МСЕК.

Якщо військовослужбовець перебуває поза військовою частиною (наприклад, у відпустці за станом здоров'я), йому слід звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат), який може надати направлення на проходження МСЕК.

Якщо людина звільнилася з військової служби, то направлення може дати сімейний лікар.

Якщо пацієнт звертається за встановлення інвалідності та не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно (на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії).

Зазначимо, лише за перший рік війни інвалідність отримали понад 2000 військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні пораненим військовослужбовцям спростили порядок реалізації ухвал військово-лікарської комісії (ВЛК). Тепер їм не потрібно повертатися до військових частин для оформлення відпустки чи звільнення з лав ЗСУ.

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