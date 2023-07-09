Міноборони України офіційно підтвердило удар по Кримському мосту: в рф почалась істерика

В Міністерстві оборони озвучили головні досягнення ЗСУ за весь час війни — відповідний аналіз у 500-й день спротиву повномасштабному вторгненню агресора зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, заступниця Резнікова розповіла, як за 500 днів ЗСУ розвінчали міф про незламність «другої армії світу», звільнили безліч окупованих територій і відстояли столицю, яку рашисти планували «захопити за три дні». Вона згадала знищення «непотоплюваного» крейсера «москва» та удар по Кримському мосту з метою зламати росіянам логістику.

На заяву відреагували російські пропагандисти та прокремлівські ЗМІ. Зокрема, прессекретарка мзс рф марія захарова назвала Київ «терористичним режимом» і звинуватила його у намірах завдати шкоди Запорізькій АЕС, у той час, як самі росіяни готують на станції провокації. Вона також згадала, начебто, неуважність саміту НАТО до цієї теми й побічно натякнула на можливість опинитися в зоні прямого ураження переважної більшості членів Альянсу.

У російських ЗМІ також повідомляють про наміри повісити на президента України відповідальність за диверсії, влаштовані самими росіянами або у відповідь на терористичні дії країни-агресора. Згадується про атаки безпілотників, а також підриви залізничних колій.

Тобто, розпочавши без причини війну, скидаючи смертоносні бомби на мирні міста і вбиваючи цивільних, росіяни «відмовляють» українцям у праві на адекватну відповідь на свої дії — навіть по військовим об'єктам. Певно, саме тому багатьом українцям дуже хотілося б побачити торжество справедливості і день нашої Перемоги над ворогом.

Нагадаємо, що на думку тарологині Людмили Хомутовської, вже у липні українські захисники зможуть вигнати російських окупантів одразу з кількох областей.



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