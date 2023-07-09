Вирішальний місяць: відома тарологиня спрогнозувала, як будуть розвиватися події на фронті у липні

Відома тарологиня Людмила Хомутовська, яка «обіцяла» українцям близький кінець кремлівського диктатора путіна, вважає, що у війні українців проти агресора наступає важливий момент.

Карти Таро підказали їй, що вже у липні українські захисники зможуть вигнати російських окупантів одразу з кількох областей.

Про це стало відомо завдяки прогнозу тарологині у мережі YouTube.

Схоже, що той місяць, про який багато хто говорив, уже прийшов.

За словами Людмили, це буде щось дуже масштабне, адже ми повернемо дуже цінні для України території — великі міста. Також вона додала, що ми просунемося у Запорізькій та Донецькій областях.

«Цей місяць про те, що ми поженемо окупантів із Запорізької та Донецької областей. Однак будуть запеклі бої з великими втратами як з нашого боку, так і з боку загарбників», — сказала Хомутовська.

При цьому вона попереджає, що не варто чекати на дуже швидкий результат. Звільнення цих областей не відбудеться за кілька тижнів.

Нагадаємо, астрологиня та таролог Ангеліна Вакуліна теж вважає, що контрнаступ ЗСУ буде успішним. Наші воїни вже почали, повертати окуповані території. Згодом вони все відвоюють у росіян.

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