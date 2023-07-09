Замість рукостискання — удар у щелепу: поєдинок за «золото» між каратистками з Вірменії та Азербайджану закінчився скандалом (відео)

Жіночий фінал міжнародного турніру з карате Batumi Open, який проходив у Грузії, завершився скандалом.

За «золото» змагань боролися представниця Азербайджану Аліка Семіхова (на фото у заголовку) та каратистка з Вірменії, ім'я якої не розголошується. Азербайджанка здобула перемогу з рахунком 2:0. Після цього суддя підвів спортсменок для традиційного потискання рук, Семіхова простягла руки, а у відповідь отримала від вірменки удар у щелепу.

«Не зважаючи на її неадекватні дії, я продемонструвала свою культуру як азербайджанська жінка та спортсменка. Ми — країна і нація, що перемогли. Пишаюсь тим, що я азербайджанка», — прокоментувала інцидент Аліка Семіхова в ефірі «Баку.ТВ».

Що ж до каратистки з Вірменії, то вже після нагородження її дискваліфікували та позбавили срібної медалі.

Каратистку з Вірменії (на другій сходинці п'єдесталу пошани) вже після нагородження позбавили медалі міжнародного турніру

На жаль, ворожнеча між Азербайджаном та Вірменією переноситься і на спортивні арени. Досить згадати, як у квітні 2023-го на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики в Єревані один із глядачів вирвав у прапороносця прапор Азербайджану і підпалив. Пізніше чоловік із прапором спробував вибігти зі сцени через чорний вихід, але стяг у хулігана відібрали та повернули азербайджанцям.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер замість вітання нокаутував суперника на перших секундах бою.

Фото stock. az

125

Читайте нас у Facebook та Instagram