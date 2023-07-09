Вчинок справжньої Примадонни: Пугачова втерла носа доньці Алсу після шоу «Голос. Діти»

Незважаючи на намагання росЗМІ писати про Аллу Пугачову тільки у негативному ключі, іноді пропагандистська машина кремля все-таки дає збій.

Так, одне з пропутінських видань вирішило розповісти, як свого часу саме Примадонна поставила крапку в негарній історії з ганебних фіналом шостого сезону шоу «Голос. Діти».

Тоді багато хто з глядачів були впевнені, що доньці співачки Алсу Мікеллі Абрамовій «накрутили балли» для перемоги в шоу, і на неї «спустили всіх собак».

Фаворити Примадонни на шоу

Крім того, батькам юної співачки довелося виправдовуватися, а потім взагалі закривати сторінки в соцмережах, щоб уникнути народного гніву. Проти кумівства висловилися тоді багато знаменитих артистів.

Після скандального фіналу багато хто з глядачів відвернулися від проекту і перестали його дивитися. І саме Алла Пугачова врятувала конкурс від передчасної смерті.

Вона запросила чотирьох найяскравіших учасників шоу та їхніх батьків посидіти у ресторані. Тільки на зустрічі співачка не стала виступати з пафосними промовами, а почала ділитися професійними сценічними секретами. Не обійшлося без подарунків: кожному вона вручила талісман у вигляді золотої зірочки.

«Серед щасливчиків опинилися Єржан Максим, Ніно Чеснер, Роберт Багратян та Анастасія Іванова. А ось дочку Алсу на торжество не запросили, демонстративно втерши їй носа», — пише автор статті, підтверджуючи, що Алла Пугачова завжди діяла по-справедливості, як і належить діяти справжній Примадонні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що останнє ТБ-шоу за участі Пугачової показово зняли з ефіру на росТБ.

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