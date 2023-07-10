Скоро кінець: окупанти готуються до оборони Криму

Російські війська почали підготовку до можливих бойових дій у тимчасово окупованому півострові Крим, жителі якого привітали Валерія Залужного з днем народження та запросили на півострів. Про дії окупантів повідомляє Military Media Center.

«З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову».

Також аналітики заявили, що російські загарбники посилюють захист кримських перешийків

«У Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту».

Додамо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю німецькій телекомпанії ARD заявив, що Крим уже і дуже давно є частиною України, і «розв'язання проблеми» з російською окупацією цього півострова може стати вирішальним питанням у закінченні війни.

Раніше «ФАКТИ» писали, військовий, який ніс службу на межі з окупованим Кримом та на початку вторгнення в ніч на 24 лютого мав підірвати мости на Чонгар, Іван Сестриватовський розповів, чому не вдалося це зробити.

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