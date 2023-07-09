Жителі Криму привітали Залужного з днем народження та запросили на півострів

В окупованому Криму, де росіяни готуються до оборони та риють окопи майже на пляжах, активісти руху громадського спротиву «Жовта стрічка» привітали головнокомандувача Валерія Залужного з днем народження.

Патріоти розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті, в яких запросили головкома на півострів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Жовта стрічка».

«Ялта, Феодосія, Сімферополь, Бахчисарай, Алупка та Сімферополь — усе це Україна! Крим — місце справжніх патріотів, які продовжують виборювати своє право на життя без окупації», — йдеться у дописі.

Також автори пишуть, що жителі Криму не підкорилися окупації, вони продовжують чинити спротив рашистам, адже Крим — це Україна!

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що ця війна скінчиться, коли Україна поверне Крим.

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