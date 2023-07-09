36.76 / 37.37 40.23 / 40.97
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Жителі Криму привітали Залужного з днем народження та запросили на півострів

13:36 9 липня 2023
Крим

В окупованому Криму, де росіяни готуються до оборони та риють окопи майже на пляжах, активісти руху громадського спротиву «Жовта стрічка» привітали головнокомандувача Валерія Залужного з днем народження.

Патріоти розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті, в яких запросили головкома на півострів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Жовта стрічка».

«Ялта, Феодосія, Сімферополь, Бахчисарай, Алупка та Сімферополь — усе це Україна! Крим — місце справжніх патріотів, які продовжують виборювати своє право на життя без окупації», — йдеться у дописі.

Також автори пишуть, що жителі Криму не підкорилися окупації, вони продовжують чинити спротив рашистам, адже Крим — це Україна!

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що ця війна скінчиться, коли Україна поверне Крим.

78

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракон

Тельці подолають труднощі, Леви — вирішать проблеми, Козороги — відкриють нові перспективи: гороскоп на день Здивованого Дракона 9 липня

кабачки

Яскраві, запашні, гостренькі: такі смачні кабачки вийдуть у кожної господині

На грядці

Дайте огіркам у липні таке підживлення: вони так зрадіють, що засиплять вас величезним урожаєм (відео)

Пожежа на мосту, 8 жовтня 2022 року

Міноборони України офіційно підтвердило удар по Кримському мосту: в рф почалась істерика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту