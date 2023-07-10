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Озброєний ножем китаєць напав на дитячий садок: шістьох людей вбито

11:36 10 липня 2023
Китай

У понеділок, 10 липня, молодий чоловік здійснив напад на дитячий садок у повіті Ляньцзян у провінції Гуандун на півдні Китаю. Він був озброєний ножем. Загинули щонайменше шестеро людей. Ще один поранений.

Місцева влада повідомила, що вбито трьох дітей, двох батьків і одного вихователя. Напад стався о 07:40 за місцевим часом.

Поліція заарештувала 25-річного чоловіка за підозрою у нападі. Поки що про нього нічого невідомо, крім імені, — Ву. Ведеться розслідування.

У Китаї останніми роками відбулася ціла серія нападів з ножем, зокрема у школах та дитсадках. У серпні 2022 року в південно-східній провінції Цзянсі чоловік зарізав трьох людей і поранив ще шістьох, увірвавшись до дитячого садка.

У квітні 2021 року двоє дітей загинули та 16 отримали поранення під час різанини у місті Бейлюй Гуансі-Чжуанського автономного району.

Нагадаємо, нещодавно у США було скоєно напад на випускників школи. У місті Річмонд, штат Віргінія, 19-річний юнак відкрив вогонь по учасниках та гостях церемонії вручення дипломів про закінчення школи.

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