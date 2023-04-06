Побиття немовлят: у Бразилії чотирьох малюків зарубали сокирою в дитсадку

На територію приватного дитячого садка в місті Блуменау на півдні Бразилії увірвався чоловік із сокирою. У момент нападу в садочку перебувало не менше 40 дітей. Злочинець перестрибнув через паркан і почав без розбору наносити удари сокирою. Він зарубав щонайменше чотирьох малюків. Ще четверо дітей дістали важкі поранення і перебувають у критичному стані.

Як повідомляють бразильські ЗМІ, вік убитих і поранених не перевищує трьох років.

Убивця одразу після нападу втік. Однак пізніше добровільно з'явився в поліцію і здався. Ім'я його не називають. Відомо, що йому 25 років. Мотив злочину встановлюють.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва назвав напад на дитсадок жахливим актом.

«Немає більшого болю для сім'ї, ніж втрата дітей або онуків. Це був акт насильства проти безвинних і беззахисних дітей. У думках і молитвах я з сім'ями жертв цієї трагедії», — написав глава держави у Twitter.

У штаті Санта-Катаріна, де розташований Блуменау, оголошено триденну жалобу у зв'язку з цією кривавою бійнею. На добу скасовано заняття в усіх школах.

За останні кілька років у Бразилії різко почастішали випадки насильства в дитячих навчальних закладах. Однак у дитячому садку масове вбивство скоєно вперше.

Минулого тижня в Сан-Паулу 13-річний учень у школі зарізав ножем учителя.

У листопаді минулого року 16-річний зловмисник застрелив чотирьох і поранив понад 10 осіб під час нападу на дві школи в місті Аракрус у штаті Еспіріту-Санту.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про теракт у Єрусалимі: серед загиблих і поранених — діти.

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