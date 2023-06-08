Бійня на врученні дипломів: у США розстріляли випускників школи

У США сталася чергова бійня з використанням вогнепальної зброї. У місті Річмонд, штат Віргінія, 19-річний юнак відкрив вогонь по учасниках і гостях церемонії вручення дипломів про закінчення школи. У результаті вбито 18-річного випускника та його 36-річного вітчима. Ще п'ятеро людей дістали вогнепальні поранення і перебувають у лікарні. Також постраждала 9-річна дівчинка. Її збила машина, коли після перших пострілів почалася паніка.

Вранці 7 червня начальник поліції Річмонда Рік Едвардс заявив журналістам, що підозрюваного заарештовано. Він не назвав ім'я стрілка. Відомо, що це 19-річний місцевий житель. Поліція прийшла до нього додому, отримавши інформацію про те, що у нього був конфлікт із загиблим випускником.

Телеканал CNN повідомляє, що підозрюваний відкрив вогонь після закінчення офіційної частини заходу. Учасники та гості церемонії вручення дипломів зібралися біля місцевого театру через дорогу від школи, щоб фотографуватися сім'ями. Театр розташований при вході в парк Монро.

«Там стояли сотні наших городян. Багато хто був із маленькими дітьми. Усі були впевнені, що це безпечне чудове місце… Це жахливо, що хтось вирішив принести туди зброю і відкрити вогонь, щоб звести якісь старі рахунки», — наголосив Рік Едвардс.

Це вже 279-й випадок масової стрілянини в громадському місці в США з початку нинішнього року.

Раніше «ФАКТИ» писали, у торговому центрі в Техасі зловмисник смертельно поранив вісьмох людей.

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram