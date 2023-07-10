Цей тип хліба може спричинити значне зменшення жиру на животі, — дослідження

Незалежно від того, чи витрачаєте ви час на приготування хліба з нуля, чи просто купуєте його в місцевому продуктовому магазині, хліб є основним продуктом харчування, який є на кожній кухні, пише express.co.uk.

Доступний у різних формах, розмірах і смаках, цей універсальний і водночас дешевий продукт можна перетворити на сніданок, обід або перекус за лічені секунди. Хоча ви можете бути прихильником класичного білого батона, дослідження, опубліковане в журналі «Рослинні продукти для харчування людини», наводить переконливі аргументи на користь іншого типу хліба.

Дослідницька група виявила, що цільнозерновий пшеничний хліб здатен «значно» знизити рівень жиру на животі. Досліджуючи 50 японських учасників, вчені призначили їм дієту з рафінованого пшеничного хліба або цільнозернового хліба на 12 тижнів. Команда взяла зразки крові та проводила комп'ютерну томографію кожні шість тижнів для моніторингу стану учасників.

Наприкінці дослідження в групі, яка вживала цільнозерновий пшеничний хліб, рівень вісцерального жиру знизився, проте учасники, які споживали рафінований хліб, не отримали таких же переваг.

«Ці залежні від часу зміни суттєво відрізнялися між групами», — зазначають дослідники.

Жир на животі може спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям, починаючи від серцевих захворювань і закінчуючи цукровим діабетом. На щастя, цільнозерновий хліб зміг зменшити шар «зайвого» жиру на чотири сантиметри, згідно з дослідженням.

Команда зробила висновок: «Дієта з цільнозернового пшеничного хліба може сприяти запобіганню вісцеральному жировому ожирінню».

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