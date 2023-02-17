Заборона на їжу призведе до того, що ви будете хотіти її ще більше: прості та ефективні правила здорового схуднення

Зазвичай навесні всі активно починають приводити себе до кращої форми, адже скоро доведеться зняти верхній одяг, й приховати зайві кілограми не вдасться. Поки ще є час підтягнути тіло, ресурс nhs поділився порадами, які точно у цьому допоможуть. Вони досить прості і під силу кожному, хто мріє скинути зайву вагу.

«Не пропускайте сніданок. Пропуск сніданку не допоможе вам схуднути. Ви можете втратити необхідні поживні речовини, і в кінцевому підсумку будете перекушувати більше протягом дня, тому що відчуваєте голод. Їжте регулярно, адже регулярна їжа протягом дня допомагає спалювати калорії швидше. Це також зменшує спокусу перекусити продуктами з високим вмістом жиру та цукру. Споживайте багато фруктів і овочів. Фрукти та овочі містять мало калорій і жирів, але багато клітковини. Станьте більш активними, це ключ до схуднення та утримання ваги. Окрім безлічі переваг для здоров'я, фізичні вправи допомагають спалювати зайві калорії, які ви не можете втратити лише за допомогою дієти. Знайдіть вид діяльності, який вам подобається і який ви зможете вписати у свій розпорядок дня».

Люди іноді плутають спрагу з голодом. Це може призвести до споживання зайвих калорій, тоді як склянка води — це те, що вам дійсно потрібно.

«Продукти, що містять багато клітковини, допомагають підтримувати відчуття ситості, що ідеально підходить для схуднення. Клітковина міститься лише в продуктах рослинного походження, таких як фрукти та овочі, овес, цільнозерновий хліб, коричневий рис і макарони, а також квасоля, горох і сочевиця. Вміння читати етикетки на харчових продуктах може допомогти вам вибрати більш здорові варіанти. Використовуйте інформацію про калорійність, щоб з'ясувати, як той чи інший продукт вписується у вашу добову норму калорій, передбачену планом схуднення. Використовуючи менші тарілки та миски, ви зможете поступово звикнути їсти менші порції, не відчуваючи голоду. Шлунку потрібно близько 20 хвилин, щоб повідомити мозку, що він наситився, тому їжте повільно і припиняйте їсти до того, як відчуєте, що наїлися. Не забороняйте будь-які продукти зі свого плану схуднення, особливо ті, які вам подобаються. Заборона на їжу призведе до того, що ви будете хотіти її ще більше. Немає жодної причини, чому ви не можете насолоджуватися рідкісними ласощами, якщо ви не перевищуєте добову норму калорій».

Щоб уникнути спокуси, не зберігайте вдома нездорову їжу, таку як шоколад, печиво, чипси та солодкі газовані напої.

«Замість цього віддайте перевагу здоровим перекусам, таким як фрукти, несолоні рисові коржі, вівсяні пластівці, несолоний або несолодкий попкорн і фруктовий сік. Стандартний келих вина може містити стільки ж калорій, як і плитка шоколаду. З часом надмірне вживання алкоголю може призвести до набору зайвої ваги. Спробуйте спланувати свій сніданок, обід, вечерю і перекуси на тиждень, переконавшись, що ви дотримуєтеся своєї норми калорій. Можливо, вам буде корисно скласти щотижневий список покупок».

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