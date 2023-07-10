путін запропонував пригожину «працевлаштувати» його бойовиків

Російський диктатор володимир путін зустрічався з ватажком ПВК «Вагнер» євгенієм пригожиним у Кремлі через 5 днів після заколоту, 29 червня. Про це повідомив речник путіна Дмитро Пєсков. Зустріч тривала близько 3 годин, у ній також брали участь командири загонів ПВК, всього було 35 осіб, повідомляє РИА «Новости».

За його словами, президент дав свою оцінку того, що сталося, і запропонував представникам ПВК варіанти працевлаштування.

Як повідомило французьке видання Libération із посиланням на джерела у західній розвідці, пригожин насправді знаходиться у російській столиці. Щонайменше з п'ятниці, 1 липня, пригожина утримують у Кремлі, куди його викликали разом із його головними командирами.

Він нібито зустрівся з путіним, а також мав зустріч із генералом Віктором Золотовим, командувачем Національної гвардії Росгвардії та одним із найвідданіших послідовників російського президента, та Сергієм Наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки.

Як писали «ФАКТИ», раніше фсб повернула пригожину 10 млрд рублів готівкою та нагородний пістолет від сергія шойгу. Самопроголошений глава білорусі Олександр Лукашенко заявив, що євгеній пригожин і сили «Вагнера» не перебувають у Білорусі станом на 6 липня, що вказує на те, що останній, можливо, не дотримується угоди, яку Лукашенко уклав між пригожиним і путіним після збройного заколоту «Вагнера» 24 червня.

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