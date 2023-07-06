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фсб повернула пригожину 10 млрд рублів готівкою і нагородний пістолет від шойгу: росЗМІ опублікували фото особняка «кухаря путіна»

10:19 6 липня 2023
пригожин

Засновник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» євген пригожин несподівано з'явився в Санкт-Петербурзі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», після невдалого бунту і незавершеного походу на Москву бізнесмен полетів до білорусі. Гарантії безпеки йому надав особисто білоруський правитель олександр лукашенко.

Багато коментаторів були впевнені в тому, що пригожин у росію більше не повернеться, оскільки там його можуть заарештувати (хоча кримінальну справу проти нього було закрито) або навіть фізично ліквідувати.

І ось 4 липня «бунтар» прибув в управління фсб по Санкт-Петербургу і Ленобласті. Як виявилося, його запросили, щоб повернути зброю, яку було вилучено під час обшуку 24 червня в його заміському котеджі в селищі «Північний Версаль» під Санкт-Петербургом.

Інтернет-видання «Фонтанка» стверджує, що пригожин отримав назад невеликий арсенал: два карабіни «Сайга», нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку «Арка», ще кілька рушниць і пістолетів, а також нагородний пістолет Glock, який йому колись вручив особисто міністр оборони рф сергій шойгу.

До цього пригожину повернули 10 мільярдів рублів готівкою. Гроші були знайдені в коробках під час обшуку в офісі ПВК «Вагнер» у Санкт-Петербурзі в рамках розслідування кримінальної справи про збройний заколот. За словами бізнесмена, ці гроші призначалися на зарплату «вагнерівцям» і виплати сім'ям загиблих.

Також росЗМІ опублікували фото з особняка пригожина:

Чи повернувся пригожин після візиту до офісу ФСБ в білорусь, чи залишився в Санкт-Петербурзі, поки невідомо.

Раніше «ФАКТИ» писали про хаос в російській армії, на першій після заколоту пригожина нараді у шойгу не було ключових генералів.

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