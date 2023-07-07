Самопроголошений очільник білорусі олександр лукашенко заявив, що фінансист групи «Вагнера» євген пригожин і сили «Вагнера» не перебувають в білорусі станом на 6 липня, що вказує на те, що останній, можливо, не дотримується угоди, яку лукашенко уклав між пригожиним і путіним після збройного заколоту «Вагнера» 24 червня. лукашенко і Кремль раніше оголосили, що пригожин, путін і лукашенко досягли угоди, яка запропонувала пригожину і силам «Вагнера», які брали участь у повстанні, невизначені гарантії безпеки в білорусі. Повний зміст цієї угоди не був розкритий, але схоже, що «Вагнер» не виконує свою частину угоди. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 липня.

олександр лукашенко заявив 6 липня, що сили «Вагнера» наразі перебувають у своїх постійних таборах (або в росії, або в Україні), куди вони відійшли після битви за Бахмут. 6 липня лукашенко додав, що пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або, можливо, навіть вилетів до Москви вранці 6 липня. лукашенко спростував повідомлення про те, що білорусь будує нові тренувальні табори для сил «Вагнера», і зазначив, що білорусь запропонувала найманцям кілька колишніх радянських військових таборів, у тому числі поблизу Осиповичів у Могильовській області. Самопроголошений очільник білорусі натякнув, що «Вагнер» ще не погодився розміститися на цих базах, і що в нього «інше бачення їхнього розміщення», подробицями якого лукашенко відмовився поділитися. Останній, однак, заперечив, що угоду розірвано, і зазначив, що питання про передислокацію і розміщення сил найманців «на даний момент не вирішене».

Російські джерела також повідомили, що пригожин перебуває в росії, хоча наразі ISW не може підтвердити його місцезнаходження. Російське опозиційне видання пише, що літак пригожина приземлився в Ростовській області після вильоту з Московської області вранці 6 липня.

Напередодні петербурзьке видання заявило, що пригожин особисто забрав кілька одиниць стрілецької зброї, вилученої федеральною службою безпеки, з будівлі фсб у Санкт-Петербурзі 4 липня. Видання також повідомило, що пригожин перебував у Москві протягом вихідних 1 і 2 липня.

ISW не знайшла у відкритих джерелах жодних візуальних підтверджень того, що співробітники «Вагнера» в цей час перебували в білорусі. Речник Кремля дмитро пєсков також заявив, що Кремль не може і не хоче стежити за пригожиним. Заява пєскова, вважають аналітики, є абсурдною, враховуючи, що Кремль і російські сили безпеки мають можливість затримати пригожина або обмежити його пересування в росії. Особливо абсурдним це виглядає, якщо пригожин дійсно зміг забрати свою зброю з фсб.

лукашенко, схоже, дистанціюється від угоди, в якій він, як повідомляється, був посередником, продовжуючи вихвалятися своєю здатністю бути посередником між путіним і колишнім вірним йому «офіцером», тим самим підкреслюючи слабкість диктатора-вбивці. лукашенко демонстративно заявив, що найманці «Вагнера» і пригожин — росіяни, і питання про їхнє місцезнаходження слід ставити не йому. І його риторика може свідчити про те, що він покладає на Кремль відповідальність за виконання угоди. лукашенко також продовжив вихвалятися своїми вмілими переговорами з пригожиним після того, як у відповідь на запитання журналіста заявив, що влада путіна не була ослаблена під час збройного повстання.

Раніше «ФАКТИ» публікували роздуми Ігоря Ейдмана про три варіанти дій пригожина: похід на Київ, похід на москву чи захоплення влади у білорусі.

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