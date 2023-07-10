Канівська міська рада вперше за 6 місяців провела повноцінне сесійне засідання. Було розглянуто та одноголосно ухвалено 6 питань порядку денного. Міський голова Ренькас все одно незадоволений, вважає депутат Канівської міської ради, голова бюджетної комісії Володимир Коржов. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Більше року Канівська міська рада не працювала, через деструктивну позицію міського голови. Міський голова Ігор Ренькас вирішив, що він не міський голова з чітко визначеними повноваженнями, а цар канівський, з необмеженою владою та ресурсами. Увесь цей час він нічого не робив і не зробив для розблокування сесії міської ради, створюючи постійне протистояння з різних підстав з опозиційними депутатами. Нарешті, шість питань порядку денного депутати розглянули та одноголосно підтримали. Було затверджено програму надання допомоги та сприяння розвитку громад України, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, а також розроблення містобудівної документації та внесення змін у Генеральний план Канева та інше. Не було прийнято бюджет на 2023 рік, знову ж таки саме через недотримання процедури й порядку розгляду бюджету. І в цьому повна провина самого мера, який так і не спромігся належним чином підготувати документи та винести на розгляд», — повідомив депутат.

Володимир Коржов

На думку Володимира Коржова, міський голова Канева втрачає політичну підтримку народного депутата Войцехівського. За його словами, саме це й стало наслідком розблокування роботи канівської міськради.

«Судячи з усього, політична криша канівського мера — народний депутат Войцехівський — сам відчуває певні складнощі у спілкуванні з Києвом. Його звинувачують у веденні невиправданої популістської політичної діяльності в регіоні і свідомій політичній дестабілізації. Як приклад наводять Канів та Золотоношу. Тому є всі сподівання очікувати демонтажу цієї порочної політичної моделі в Каневі на чолі з Ренькасом та Войцехівським», — вважає депутат.

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