Королівський прийом: Чарльз III прийняв Байдена у Віндзорському замку

У понеділок, 10 липня, президент США Джо Байден, який раніше пообіцяв Україні гарантії безпеки, розпочав своє тижневе європейське турне, частиною якого стане саміт НАТО у Вільнюсі. А поки що американський лідер прилетів до Лондона. І хоча його 24-годинний візит до британської столиці має статус робітника, приймають Байдена з державними почестями.

Спочатку його прийняв у своїй резиденції на Даунінг-стріт, 10-й прем'єр-міністр Ріші Сунак. Господар та гість випили чаю в саду та обговорили найважливіші питання у відносинах між двома країнами.

Байден запевнив Сунака, що чутки про «антибританські настрої», що нібито мають місце, в Білому домі абсолютно безпідставні. «Наші відносини міцні і надійні як скеля», — зазначив президент США і жартома додав: «Може бути це тому, що ми зустрічаємося лише раз на місяць».

Потім Байден вирушив до Віндзорського замку, де його зустрів Чарльз III. Нагадаємо, що британський король і його дружина тимчасово обрали Віндзор як свою головну резиденцію. Букінгемський палац у Лондоні поки що пустує.

Як відомо, Байден не був присутнім на коронації Чарльза та Камілли 6 травня. Але це, запевняють і Білий дім, і Букінгемський палац, не позначилося на дружніх стосунках між монархом та президентом. Особливо два державні чоловіки цінують позицію один одного щодо проблеми глобальної зміни клімату.

Байдена у Віндзорі чекав королівський салют. Згодом валлійські гвардійці виконали державний гімн США.

Чарльз і Байден перебували у чудовому настрої. Обидва жартували та сміялися. Щоправда, президент вкотре забув про правила королівського етикету і чисто по-американськи поплескав монарха сади по плечу. Подібне панібратство категорично заборонено. Але президенти США чомусь про це не пам'ятають.

Востаннє Байден мав офіційні переговори з Чарльзом на кліматичному саміті COP26 у Глазго в листопаді 2021 року. Потім американський лідер прилітав на похорон Єлизавети ІІ у вересні минулого року.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував «скорочення шляху» нашої країни до членства в Альянсі .

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