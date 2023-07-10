Дійшли консенсусу: НАТО скасує ПДЧ для України

Перед самітом НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував скорочення шляху нашої країни до членства в Альянсі.

«Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО дійшли консенсусу щодо виключення ПДЧ ( плану щодо членства в Альянсі. — Авт.) з шляху членства України. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити питання про запрошення України стати членом», — повідомив Кулеба.

До Вільнюса збирається приїхати і президент США Джозей Байден. В інтерв'ю журналістам він заявляв, що НАТО зможе розглянути питання вступу України лише після закінчення війни. А на проміжний період Україні можуть надати гарантії безпеки на зразок американсько-ізраїльських відносин.

Фото Pixabay

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