Українського військового з ампутованою ногою вигнали з літака компанії Wizz Air: подробиці інциденту (відео)

Угорська авіакомпанія Wizz Air в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва примусово зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою, після чого у компанії публічно вибачилися. Чоловік не міг сидіти на своєму місці через протез. Зазначається, що він сказав, що втратив ногу на війні, і летить додому до своєї родини в Україну, пише dailynewshungary.com.

«Він плакав і кричав: „Як я дістануся додому?“. Він показав стюардесі рюкзак, в якому були подарунки для рідних», — йдеться у повідомленні.

Крім того, він простояв у кутку цього літака півтори години. Згодом чоловік упав та пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що «він поводився неадекватно, і був змушений залишити рейс».

Після інциденту у Wizz Air пояснили ситуацію та публічно вибачилися на офіційній сторінці у Twitter.

«Ми просимо вибачення за викликане невдоволення ситуацією з пасажиром на нашому недавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або мали супровід для допомоги», — відзначили в авіакомпанії.

У прес-службі також додали, що якщо є якісь ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, працівники зобов’язані відмовити йому у посадці.

«У даному випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з урахуванням безпеки пасажира. Йому надали воду та посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту», — пояснили в угорській компанії.

Відтак на інцидент відреагували в українському Міністерстві закордонних справ. «Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва, і ми хочемо в ній розібратися», — зазначив представник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, формальні звернення до міністерства не надходили, тож у МЗС просять українського ветерана, якому було відмовлено у рейсі на Варшаву, вийти на зв'язок із міністерством чи посольством України в Ізраїлі.

Ніколенко додав, що це можна зробити за такими контактами: +38 044 238 1588 або [email protected] (МЗС); та +972 54 667 6782 або [email protected] (українське посольство в Ізраїлі).

«Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном — безумовний пріоритет», — наголосив речник МЗС.

Як писали «ФАКТИ», в Україні набирають помічників ветеранів. Охочі можуть подати заявку на участь в експерименті до 14 липня.

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