Кривий Ріг постраждав внаслідок нічної атаки «шахедів» на Україну

Кривий Ріг, по якому ворог нещодавно завдавав ракетного удару, у ніч проти суботи, 8 липня, був атакований іранськими дронами-камікадзе.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, «шахеди» поцілили у сільськогосподарське підприємство, де остраждав 26-річний чоловік. Пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

«Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв м. Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки», — додав він.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, вночі було збито 5 ударних беспілотників ворога.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ на 500-й день широкомасштабного російського вторгнення зазначається, що минулої доби російські окупаційні війська також атакували територію України іранськими ударними дронами «Shahed» — тоді було збито 12 БПЛА з 18 запущених.

Також ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Протягом доби, що минула, зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського.

На Мар’їнському напрямку під ворожими вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 — по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по пункту управління ворога. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Фото Генштабу

Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про контрнаступ ЗСУ, зазначав, що «українці досягли прогресу, але вони ведуть запеклі бої та стикаються з важкою місцевістю і з глибоко закопаним російським опором». За його словами, це вплинуло на темпи прогресу, але українці «продовжують тиснути».

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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