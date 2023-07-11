Вертоліт, 17 бронемашин і 540 окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Зокрема, у ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Shahed».

Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala».

Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати противника за добу склали:

540 одиниць особового складу;

4 танка;

1 вертоліт;

17 ББМ;

4 установки РСЗВ;

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

29 засобів авто- і 8 — спеціальної військової техніки.

А тим часом російські окупанти вимушено посилюють оборону анексованого Криму.

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