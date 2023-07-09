Американський інститут війни: Україна досягла значних успіхів під Бахмутом

За оцінками західних експертів, українські війська досягли значного прогресу в контрнаступі в районі міста Бахмут, за яке вже кілька місяців точаться бої. Вони також продовжили операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту, пише у своєму останньому звіті вашингтонський Інститут дослідження війни (ISW).

ISW бачить слабкі місця в позиціях російської армії на півдні України. Бахмут, місто, яке колись мало населення понад 70 тисяч осіб, було захоплене і повністю зруйноване російськими військами в травні після місяців боїв. Кадри показали, що українці досягли значних тактичних успіхів біля села Ягідне, що за два кілометри на північ від Бахмута, повідомляє ISW.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська проводять наступальні операції на північ і південь від Бахмута. За словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, вони відновили контроль над раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

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