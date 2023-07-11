Кат отримав по заслузі: у краснодарі вбили «підводника», який випускав «калібри» по Україні

У російському Краснодарі, куди окупанти силоміць переміщують мешканців окупованої частини Херсонщини, 10 липня застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи і капітана другого рангу Станіслава Ржицького — про це повідомляють російські телеграм-канали.

Факт вбивства підтверджують в Управлінні стратегічних комунікацій головнокомандувача Збройних сил України.

Згідно інформації українських військових, вбитий у Краснодарі Станіслав Ржицький був причетний до ракетних ударів по Україні — як командир підводного човна «краснодар», який завдавав ракетні удари ракетами «калібр» по українських містах.

«За інформацією української розвідки, російський командир наносив ракетні удари, зокрема, по Вінниці. Але пізніше дійшов до висновку про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних. Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази командування щодо ракетних обстрілів по мирних українських містах», — припускають в Управлінні.

Запис про Ржицього на "Миротворці"

Про подробиці вбивства ката-підводника розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.



Виявляється, 10 липня «підводник» здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета макарова. В результаті вогнепальних поранень ржицький помер на місці. Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника, не виявилося.

Також розвідники уточнюють, що «краснодар» — один з шести підводних човнів проєкту «варшавянка», які входять до складу чорноморського флоту вмф рф. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу «калібр».



Капітан 2-го рангу сергій ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна «алроса». Після відправки «алроси» на модернізацію був призначений командиром «краснодару».

Повідомляючи про вбивство, росЗМІ звинувачують у ньому Україну. Що, на думку відомого політтехнолога Олексій Голобуцького, цілком логічно, адже перетворення наших спецслужб помалу на «Моссад» якраз це і передбачає: «не важить, де, не важить, коли — ворога буде покарано за злочини».

«І це хороша штука — їхнє нове і чарівне відчуття, що ми їх знайдемо і помстимось будь-де, скільки б часу не минуло. Щоб ті, хто прямо зараз сидить десь на підводному човні чи за пультом винищувача, звикали до думки: навіть як вони доживуть до демобілізації, навіть як доживуть до пенсії, навіть якщо переїдуть на пенсії на інший континент чи в глуху тайгу… Рано чи пізно їх знайдуть і вони заплатять за злочини проти українців і України», — пише Голобуцький.

Відзначимо, що неминуче покарання чекає і на операторів безпілотників-камікадзе, що їх спрямовують на Україну.

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