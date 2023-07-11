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Україна

Ворог активно залучає резерви: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

10:06 11 липня 2023
Артилеристи ЗСУ

Українські військові продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут Донецької області. При цьому точаться дуже важкі бої через те, що агресор чинить опір та активно залучає резерви.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафона.

За його словами, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут», — розповів він.

За даними речника, на трьох напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

В той же час ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів військ та активно застосовує свої резерви.

Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

«Противник зазначає значних втрат. Тут тривають важкі бої», — констатував Ковальов.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу, минулої доби Сили оборони знищили 540 російських загарбників, підбили 4 танки, 1 вертоліт і 17 бойових броньованих машин.

Фото Генштабу ЗСУ

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