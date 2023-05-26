Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі непереможний українець Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом), дружина якого зізналася у давній «любові» до росії, проведе поєдинок проти британця Деніела Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка) у польському Вроцлаві.

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк, назвавши й дату поєдинку. «Ми виграли промоутерські торги (розмір ставки, що перемогла, склав 8,057 млн доларів, з цієї суми гонорар Усика складе 75 відсотків. — Авт.). Наразі працюємо над тим, щоб провести бій у польському Вроцлаві 12 серпня», — написав функціонер.

Нагадаємо, що Усик востаннє виходив у ринг у серпні минулого року, перемігши й у бою-реванші британця Ентоні Джошуа. Дюбуа же, який є обов'язковим претендентом на чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні по лінії WBA, бився в грудні 2022-го, нокаутувавши в третьому раунді південноафриканця Кевіна Лерену, але при цьому отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна та вибув на півроку, через що бій з Усиком довелося відкласти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Реала» Андрій Лунін заплатив серйозні гроші за боксерські рукавички Усика.

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