37.17 / 37.63 40.08 / 40.80
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Несподіваний вибір: названо дату та місце бою суперважковаговиків Усик — Дюбуа

18:29 26 травня 2023
Усик&nbsp;— Дюбуа

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі непереможний українець Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом), дружина якого зізналася у давній «любові» до росії, проведе поєдинок проти британця Деніела Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка) у польському Вроцлаві.

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк, назвавши й дату поєдинку. «Ми виграли промоутерські торги (розмір ставки, що перемогла, склав 8,057 млн доларів, з цієї суми гонорар Усика складе 75 відсотків. — Авт.). Наразі працюємо над тим, щоб провести бій у польському Вроцлаві 12 серпня», — написав функціонер.

Нагадаємо, що Усик востаннє виходив у ринг у серпні минулого року, перемігши й у бою-реванші британця Ентоні Джошуа. Дюбуа же, який є обов'язковим претендентом на чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні по лінії WBA, бився в грудні 2022-го, нокаутувавши в третьому раунді південноафриканця Кевіна Лерену, але при цьому отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна та вибув на півроку, через що бій з Усиком довелося відкласти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Реала» Андрій Лунін заплатив серйозні гроші за боксерські рукавички Усика.

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Алла Пугачова розплакалася, але на похорон не поїде: чому Примадонна не попрощається з чоловіком Діани Гурцької

Мавпа

Ракам — кар’єрне зростання, Дівам — успіх у справах, Скорпіонам — вирішення проблем: гороскоп на день Мавпи-Красунечки 26 травня

Данилко та Пугачова

Алла Пугачова підтримала «Раша, гудбай»: Андрій Данилко розповів про реакцію Примадонни на виконання ним хіта

Тетяна Бойко

«Цей чарівний колір омолоджує»: відома візажистка Тетяна Бойко про те, як уникнути помилок у макіяжі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту