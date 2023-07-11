36.75 / 37.37 40.43 / 41.21
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Напередодні саміту НАТО від інформатак на місцеве самоврядування може постраждати вся Україна, — експерт

12:30 11 липня 2023
Україна – НАТО

Напередодні важливого для України саміту НАТО у Вільнюсі від інформаційних атак на мера Києва та голову КМДА Віталія Кличка може постраждати вся країна. На цьому наголосив політолог Володимир Сонюк у своєму блозі на сайті «Апостроф».

«Протягом останнього місяця мер Києва Віталій Кличко, а також інші голови місцевого самоврядування піддавалися масованим інформаційним атакам. ЗМІ неодноразово відзначали, що ці атаки мають ознаки політичного переслідування та утисків місцевого самоврядування, використання правоохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу. Говорили про вплив центральних органів влади на судову систему», — нагадав Сонюк.

Він попередив, що такі атаки й спроби утисків місцевої влади в цілому і мера столиці зокрема — можуть дуже нашкодити державі в цей визначний момент.

«Напередодні вирішального для українців Саміту НАТО у Вільнюсі від цих атак під ударом опинилися не тільки окремі представники місцевої влади, проте — вся Україна. Адже не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів в управлінні державою, яка прагне в ЄС та НАТО! Тому сьогодні варто звернутися до Офісу президента із закликом замислитися та консолідуватися заради майбутнього України!» — вважає експерт.

32

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінь на квітковому полі

Левам — великі успіхи, Тільцям — вигідні проєкти, Стрільцям — завершення справ: гороскоп на день Красивого Коня-Модника 11 липня

огірки

Міцні, хрусткі, до смаку, як бочкові: простий рецепт ядрених огірків на зиму

дрони

Нічна атака ворога «шахедами»: в ЗСУ показали, як збивали дрони на Київщині (відео)

Гаррі Стайлз

Відомий британський співак подарував Світоліній «золотий квиток» після її божевільного матчу на Вімблдоні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту