Напередодні саміту НАТО Вільнюс перетворено на фортецю — для захисту президента США Джо Байдена та інших лідерів альянсу, які зустрінуться лише за 32 км від кордону Литви з російським союзником білоруссю.

Шістнадцять країн — членів НАТО надіслали загалом близько 1000 військовослужбовців для забезпечення безпеки саміту 11−12 липня, який відбудеться лише за 151 км від самої росії. Багато з них також надають сучасні системи протиповітряної оборони, яких бракує країнам Балтії.

«Було б більш ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли приїжджають Байден і лідери 40 країн», — сказав президент Литви Гітанас Науседа, пише Reuters.

Балтійські країни Литва, Естонія та Латвія, які з 2004 року є членами НАТО та Європейського союзу, витрачають на оборону понад 2% своєї економіки, а це більше, ніж більшість інших союзників по НАТО. Але для регіону із загальним населенням близько 6 мільйонів осіб цього недостатньо для утримання великих армій, інвестицій у власні винищувачі або сучасні системи протиповітряної оборони.

Тож Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або військових літаків. Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS. Франція відправляє самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія і Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія і Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща й Німеччина надіслали посилені гелікоптерами сили спеціальних операцій. Інші країни надсилають засоби для реагування на будь-які потенційні хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні атаки. На думку Науседи, зусилля союзників із забезпечення повітряної безпеки під час саміту лідерів означають, що НАТО необхідно терміново створити постійну систему протиповітряної оборони в країнах Балтії.

«Ми думаємо про те, що буде після завершення саміту, і будемо працювати з союзниками над створенням ротаційних сил для постійного захисту повітряного простору», — сказав він журналістам.

Жителі сіл поблизу білоруського кордону повідомили Reuters, що почуваються в цілковитій безпеці, попри пропозицію росії розмістити на території білорусі приватну армію Вагнера та ядерну зброю.

У Вільнюському аеропорту було помічено вісім пускових установок Patriot під німецьким управлінням, які стояли з соплами, спрямованими в бік російського Калінінграда. Ще дві були спрямовані в бік білорусі. Всі пускові установки були в робочому стані з ранку п'ятниці.

Литва втричі збільшила кількість прикордонників на білоруському і російському кордонах на літо, додавши до них офіцерів з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

Мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати у відпустку за межі міста, якщо вони хочуть уникнути збоїв, оскільки значна частина центру Вільнюса буде перекрита на час саміту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що замість членства в НАТО Байден пообіцяв Україні гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю.

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