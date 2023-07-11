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Події

Окупанти обстріляли з «Градів» Софіївку Херсонської області, загинула людина

12:46 11 липня 2023
град

Російські окупанти майже щодня обстрілюють Херсонську область. Сьогодні вони вдарили з РСЗВ по Софіївці. За попередньою інформацією, загинула цивільна людина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог бив по населеному пункту з «Градів».

«За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, після звільнення українськими воїнами правобережної частини Херсонської області в листопаді 2022 року, російські окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території регіону.

Як повідомляли «ФАКТИ», 9 липня російські варвари скинули дві авіабомби на Оріхів Запорізької області. Прямим влучанням була знищена школа, в якій у цей час мирні мешканці отримували гуманітарну допомогу. Наразі відомо про 7 жертв, багато людей були поранені.

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