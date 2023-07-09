Ворог обстріляв Херсонщину: поранено людину, є руйнування

Ворог продовжує атакувати Херсон та область. Минулої доби російські варвари десятки разів обстрілювала деокуповану частину Херсонщини. Ворожі снаряди завдали руйнувань житловим кварталам та суднобудівному заводу.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, загалом напередодні війська рф здійснили 59 обстрілів по регіону. Йдеться про 334 випущені ними снаряди з мінометів, артилерії, авіації, РСЗВ «Град» та дронів.

Лише по Херсону окупанти спрямували 16 снарядів. Вони вразили територію суднобудівного заводу в облцентрі. Крім цього, під ворожий вогонь потрапили житлові квартали населених пунктів області.

«Через російську агресію одна людина дістала поранення», — додав Прокудін.

Нагадаємо, за інформацією речниці Сіл оборони півдня Наталі Гуменюк, у росіян зараз не вистачає боєприпасів, адже ЗСУ на днях знищили п'ять складів у смузі лівого берега. Тому інтенсивність обстрілів частково знизились. Але ситуація на півдні залишається складною. Силам оборони доводиться відвойовувати території з великими боями.

Як повідомлялось, українські війська продовжують наступ на півдні, вони досягли часткового успіху й просунулися на Мелітопольському напрямі.

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